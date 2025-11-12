Voter Revision: गणना प्रपत्र वितरण में छलांग, जानिए राजस्थान में किस जिले ने मारी बाजी, और कौनसा जिला फिसडृी

Voter List Update: जयपुर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR–2026) के तहत राजस्थान में गणना प्रपत्र वितरण का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तक प्रदेशभर में 3 करोड़ 50 लाख से अधिक गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन के अनुसार यह आंकड़ा कुल मतदाताओं के 64 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को आठवें दिन तक झालावाड़ जिला 85 प्रतिशत वितरण के साथ लगातार अग्रणी बना हुआ है। वहीं चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर भी क्रमशः 75 प्रतिशत से अधिक वितरण के साथ शीर्ष जिलों में शामिल हैं।