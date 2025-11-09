Ramjal Setu Project: ईसरदा से रामगढ़ बांध तक 104 किमी पाइपलाइन का सर्वे पूरा, तीन साल में पूरा होगा सपना

Ramgarh Dam: जयपुर। रामगढ़ बांध को फिर से लबालब करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। ईसरदा बांध से रामगढ़ बांध तक जल आपूर्ति सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी ‘रामजल सेतु परियोजना’ के तहत अब 104 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का सर्वे पूरा हो चुका है। हैदराबाद की जीवीपीआर इंजीनियर्स लिमिटेड की तकनीकी टीम ने इस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। टीम के सुपरवाइजर शिवा कांत ओझा ने बताया कि लगभग 3,000 एमएम व्यास की पाइपलाइन को तीन मीटर गहराई में बिछाया जाएगा। जल प्रवाह को सुचारु बनाए रखने के लिए दो स्थानों पर पंप हाउस (पंपिंग स्टेशन) स्थापित किए जाएंगे, जिनका चयन शीघ्र किया जाएगा।