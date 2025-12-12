इलाज नहीं, उगाही का अड्डा निकला सनराइज अस्पताल… मौत के बाद खुली लूट की परतें, डॉक्टर और मैनेजर पर एफआईआर

भमोरा थाना क्षेत्र के गांव शिझरी निवासी लक्ष्मी देवी ने आरोप लगाया है कि 25 सितंबर 2025 को उनके 31 वर्षीय पति उर्वेश कुमार को 100 फुटा रोड स्थित सनराइज मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के डॉक्टर रिहान अहमद और मैनेजर सोहिल खान ने कहा कि आयुष्मान कार्ड से पूरा इलाज होगा, एक रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन भर्ती के महज दो घंटे बाद ही रुपये मांगने शुरू कर दिए गए। विरोध करने पर धमकी दी गई। पैसे नहीं दोगी तो मरीज मर जाएगा, सरकार से पैसा मिलने पर सब लौटा देंगे। मजबूरी में महिला ने गांव-कस्बे के लोगों से कर्ज लेकर किस्तों में 5 लाख 33 हजार 500 रुपये अस्पताल को दे दिए। आरोप है कि कई भुगतानों की रसीद तक नहीं दी गई।