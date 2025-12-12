12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

इलाज नहीं, उगाही का अड्डा निकला सनराइज अस्पताल… मौत के बाद खुली लूट की परतें, डॉक्टर और मैनेजर पर एफआईआर

इलाज का भरोसा, आयुष्मान कार्ड का झांसा और फिर खुलेआम वसूली… बरेली में एक निजी अस्पताल की कथित हैवानियत ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। आरोप है कि सनराइज मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल ने आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज का वादा कर एक गरीब परिवार से साढ़े पांच लाख रुपये से ज्यादा ऐंठ लिए।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 12, 2025

बरेली। इलाज का भरोसा, आयुष्मान कार्ड का झांसा और फिर खुलेआम वसूली… बरेली में एक निजी अस्पताल की कथित हैवानियत ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। आरोप है कि सनराइज मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल ने आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज का वादा कर एक गरीब परिवार से साढ़े पांच लाख रुपये से ज्यादा ऐंठ लिए। इलाज में घोर लापरवाही के चलते मरीज की मौत हो गई और मौत के बाद भी अस्पताल प्रबंधन ने परिवार का मुंह बंद कराने की कोशिश की।

भमोरा थाना क्षेत्र के गांव शिझरी निवासी लक्ष्मी देवी ने आरोप लगाया है कि 25 सितंबर 2025 को उनके 31 वर्षीय पति उर्वेश कुमार को 100 फुटा रोड स्थित सनराइज मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के डॉक्टर रिहान अहमद और मैनेजर सोहिल खान ने कहा कि आयुष्मान कार्ड से पूरा इलाज होगा, एक रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन भर्ती के महज दो घंटे बाद ही रुपये मांगने शुरू कर दिए गए। विरोध करने पर धमकी दी गई। पैसे नहीं दोगी तो मरीज मर जाएगा, सरकार से पैसा मिलने पर सब लौटा देंगे। मजबूरी में महिला ने गांव-कस्बे के लोगों से कर्ज लेकर किस्तों में 5 लाख 33 हजार 500 रुपये अस्पताल को दे दिए। आरोप है कि कई भुगतानों की रसीद तक नहीं दी गई।

इलाज में लापरवाही से हुई मौत

एफआईआर के मुताबिक 2 अक्टूबर की शाम 6:15 बजे उवैश कुमार की मौत हो गई। पत्नी ने पोस्टमार्टम कराने की मांग की तो अस्पताल में हंगामा खड़ा हो गया। आरोप है कि डॉक्टर और मैनेजर मौके पर पहुंचे और कहा शोर मत मचाओ, सारा पैसा वापस कर देंगे, सरकार से भी पांच लाख दिलवा देंगे। इसके बाद परिवार के कई सदस्यों से सादे कागजों पर अंगूठे लगवा लिए गए और पोस्टमार्टम नहीं होने दिया गया। दबाव में आकर परिवार ने गांव में अंतिम संस्कार कर दिया।

कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

महिला का आरोप है कि अस्पताल ने 13 अक्टूबर को नगर निगम से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर दिया, लेकिन आज तक एक रुपया भी वापस नहीं किया। तीन बच्चों की मां लक्ष्मी देवी का कहना है कि पति ही घर के एकमात्र कमाने वाले थे। न जमीन है, न कोई स्थायी आय। आखिरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कोर्ट के आदेश पर थाना भमोरा में सनराइज मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल के डॉक्टर रिहान अहमद और मैनेजर सोहिल खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Dec 2025 02:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / इलाज नहीं, उगाही का अड्डा निकला सनराइज अस्पताल… मौत के बाद खुली लूट की परतें, डॉक्टर और मैनेजर पर एफआईआर

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मुनाफे के लालच में उलझे बरेली के डॉक्टर, साइबर ठगों ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर लगाई 45.53 लाख की चपत, जाने कैसे

बरेली

टपरी कांड: 35 करोड़ की टैक्स चोरी में बरेली-बदायूं के शराब माफियाओं पर लगा गैंगस्टर, नीलाम होगी प्रॉपर्टी

बरेली

पीटीआर में बाघ को घेरने पर हड़कंप, वनमंत्री गरजे, रेंजर-फॉरेस्टर-गार्ड हटाए, सफारी टीम सीजनभर बैन

बरेली

बरेली पहुंचे मुख्यमंत्री योगी का एक्शन मोड, घुसपैठियों पर वार, अधिकारियों को दो टूक, ढिलाई बर्दाश्त नहीं

बरेली

दो घंटे में हिली बरेली की धड़कन: सीएम योगी की बड़ी बैठक, नेताओं का हंगामा और पीड़ितों की गुहार से दिन भर गहमागहमी

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.