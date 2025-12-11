बरेली पहुंचे मुख्यमंत्री योगी का एक्शन मोड, घुसपैठियों पर वार, अधिकारियों को दो टूक, ढिलाई बर्दाश्त नहीं

सर्किट हाउस में बोले मुख्यमंत्री बांग्लादेशी-रोहिंग्या पर ज़ीरो टॉलरेंस, मतदाता सूची में गड़बड़ी पर गिरेगी गाज
विकास कार्यों को लेकर लगी क्लास, बूथ प्रबंधन पर विशेष जोर अभी मेहनत करो, जीत पक्की होगी
दो घंटे के दौरे में सीएम योगी का दमदार संदेश, सही डेटा, सही मतदाता और सख्त अभियान
बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार शाम बरेली पहुंचे तो शहर से लेकर प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। सर्किट हाउस में हुई मंडलीय समीक्षा बैठक में उन्होंने विकास योजनाओं की प्रगति की कड़ी समीक्षा की। सीएम का साफ संदेश था कि ढिलाई बर्दाश्त नहीं, लक्ष्य समय पर और गुणवत्ता से पूरे होने चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बांग्लादेशी रोहिंग्या किसी कीमत पर नहीं बचने चाहिए। जिले में संचालित संवेदनशील अभियानों पर फीडबैक लिया और पुलिस-प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा कि अवैध घुसपैठियों पर ज़ीरो टॉलरेंस जारी रहेगा। बांग्लादेशी और रोहिंग्या जैसी गतिविधियों में शामिल हर व्यक्ति कानून की पकड़ में आना चाहिए।
उन्होंने एसआईआर (Special Integrated Revision) की प्रगति भी परखी और कहा कि मतदाता सूची में किसी भी कीमत पर अपात्र व्यक्ति का नाम न रहने पाए। बैठक में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, प्रभारी मंत्री जे.पी.एस. राठौर, वन राज्य मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना, सांसद, मेयर, विधायक और भाजपा पदाधिकारी, एडीजी ज़ोन रमित शर्मा, डीआईजी अजय कुमार साहनी, कमिश्नर भूपेंद्र एस. चौधरी, डीएम अविनाश सिंह, एसएसपी अनुराग आर्य समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
गुरुवार शाम को सर्किट हाउस में आयोजित संगठनात्मक बैठक में मुख्यमंत्री ने एसआईआर अभियान को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची मजबूत, पारदर्शी और अद्यतन हो। यही लोकतंत्र की मजबूती है। हर पात्र नागरिक को सूची में शामिल किया जाए और किसी अपात्र का नाम न बचे। कार्यकर्ताओं को बूथ रणनीति का मंत्र देते हुए कहा कि हर बूथ पर दो-दो टीमें बनाकर घर-घर संपर्क करें। अनमैपिंग, मृतक, अनुपस्थित और शिफ्टेड मतदाताओं पर विशेष फोकस करें। गणना प्रपत्र भरवाकर समय पर बीएलओ तक पहुंचाएं। संपर्क, सत्यापन और सही सूचना के आदान-प्रदान से अभियान में पारदर्शिता, तीव्रता और प्रमाणिकता आएगी। कार्य की प्रमाणिकता ही हमारी दक्षता का प्रमाण है।
बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मणिकंदन ए ने सीएम योगी को रामायण वाटिका में बन रही भगवान श्रीराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा की प्रगति रिपोर्ट दी। सीएम ने कार्य की गति और गुणवत्ता में निरंतरता बनाए रखने के निर्देश दिए।
समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री सीधे मेयर डॉ. उमेश गौतम के कैंपस कार्यालय पहुंचे और उनके पुत्र पार्थ गौतम तथा बहू जान्हवी को आशीर्वाद दिया। इसके बाद आईवीआरआई मैदान में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के पुत्र अपूर्व के विवाह समारोह में शामिल हुए। करीब दो घंटे के बरेली प्रवास के बाद सीएम योगी रात में बरेली एयरपोर्ट से लखनऊ रवाना हो गए।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग