बरेली पहुंचे मुख्यमंत्री योगी का एक्शन मोड, घुसपैठियों पर वार, अधिकारियों को दो टूक, ढिलाई बर्दाश्त नहीं

गुरुवार शाम को सर्किट हाउस में आयोजित संगठनात्मक बैठक में मुख्यमंत्री ने एसआईआर अभियान को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची मजबूत, पारदर्शी और अद्यतन हो। यही लोकतंत्र की मजबूती है। हर पात्र नागरिक को सूची में शामिल किया जाए और किसी अपात्र का नाम न बचे। कार्यकर्ताओं को बूथ रणनीति का मंत्र देते हुए कहा कि हर बूथ पर दो-दो टीमें बनाकर घर-घर संपर्क करें। अनमैपिंग, मृतक, अनुपस्थित और शिफ्टेड मतदाताओं पर विशेष फोकस करें। गणना प्रपत्र भरवाकर समय पर बीएलओ तक पहुंचाएं। संपर्क, सत्यापन और सही सूचना के आदान-प्रदान से अभियान में पारदर्शिता, तीव्रता और प्रमाणिकता आएगी। कार्य की प्रमाणिकता ही हमारी दक्षता का प्रमाण है।