पीटीआर में बाघ को घेरने पर हड़कंप, वनमंत्री गरजे, रेंजर-फॉरेस्टर-गार्ड हटाए, सफारी टीम सीजनभर बैन

मंत्री ने साफ कहा जब साइफन पुल पर बाघ दिखाई दिया, तो एक तरफ की सफारी गाड़ियों को तुरंत हट जाना चाहिए था। लेकिन उल्टा पुल के दोनों छोर बंद कर दिए गए। यह न केवल वन्यजीव संरक्षण के नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यात्रियों की जान जोखिम में डालने जैसा कृत्य है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई तय है। वन विभाग ने मामले की विस्तृत जांच रिपोर्ट पीटीआर के डीएफओ से तलब की है। माला रेंज के एसडीओ रुद्रप्रताप सिंह को घटना की तथ्यात्मक जांच सौंपी गई है। रिपोर्ट आने के बाद संबंधित अफसरों और कर्मचारियों को सस्पेंड करने की तैयारी है।