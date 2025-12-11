11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

आजम खां के रिश्तेदार को हाईकोर्ट की राहत, एवान-ए-फरहत पर डेढ़ माह तक नहीं चलेगा बीडीए का बुलडोजर

सूफीटोला स्थित एवान-ए-फरहत बरातघर पर चली बीडीए की बुलडोजर कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए डेढ़ माह के लिए रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि याचिकाकर्ता को वैधानिक उपाय अपनाने का पूरा अवसर दिया जाएगा और जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक बीडीए कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 11, 2025

बरेली। सूफीटोला स्थित एवान-ए-फरहत बरातघर पर चली बीडीए की बुलडोजर कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए डेढ़ माह के लिए रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि याचिकाकर्ता को वैधानिक उपाय अपनाने का पूरा अवसर दिया जाएगा और जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक बीडीए कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा।

आजम खां के रिश्तेदार बरातघर संचालक सरफराज वली खां की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया कि बीडीए ने न तो कोई नोटिस दिया और न ही ध्वस्तीकरण का वैध आदेश दिखाया। इसके बावजूद अचानक भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर चलवा दिया गया। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि बीडीए जिस 2011 के आदेश का हवाला देकर कार्रवाई कर रहा था, वह आदेश न उन्हें कभी दिखाया गया और न ही कोर्ट में पेश किया गया।

हाईकोर्ट ने कहा पहले मौका दो, फिर कार्रवाई

दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता को नियमन और कंपाउंडिंग का अवसर दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया कि बरातघर मालिक 15 दिन में कंपाउंडिंग का आवेदन दें, बीडीए 6 सप्ताह में आवेदन का निस्तारण करे और इस अवधि में संपत्ति पर यथास्थिति बनी रहे, वहीं बीडीए कोई भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं करेगा।

संचालक पक्ष ने कहा 2011 का आदेश कभी दिखाया ही नहीं गया

बरातघर संचालक के अधिवक्ता वैभव माथुर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई में यह स्पष्ट हो गया कि बीडीए जिस पुराने आदेश पर कार्रवाई कर रहा था, वह दस्तावेज न हमारे पास था, न कोर्ट में उपलब्ध कराया गया। हाईकोर्ट ने इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए बुलडोजर पर रोक लगा दी।

बीडीए बोला- नक्शा पास नहीं था, कई नोटिस दिए

बीडीए की ओर से कोर्ट में कहा गया कि बरातघर बिना स्वीकृत नक्शे के संचालित किया जा रहा था। 2011 में नोटिस भेजे गए थे, लेकिन संचालक ने कोई जवाब नहीं दिया। बीडीए के संयुक्त सचिव दीपक कुमार ने कहा कि कंपाउंडिंग के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। हाईकोर्ट के निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। एवान-ए-फरहत बरातघर विवाद में हाईकोर्ट का ये आदेश फिलहाल संचालक के लिए बड़ी राहत है, जबकि बीडीए को अब कानूनी दायरे में रहकर आगे की कार्रवाई करनी होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Dec 2025 03:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / आजम खां के रिश्तेदार को हाईकोर्ट की राहत, एवान-ए-फरहत पर डेढ़ माह तक नहीं चलेगा बीडीए का बुलडोजर

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दबाव ने छीन ली जिंदगी… एसआईआर फॉर्म के तनाव में महिला को हार्टअटैक, परिजनों ने लगाए ये आरोप

बरेली

करोड़ों के महाठग कन्हैया गुलाटी पर 10 FIR, इस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाकर करता रहा करोड़ों की धोखाधड़ी

बरेली

लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट का झांसा देकर पेंशनर से ठगी, ओटीपी बताया और मिनटों में साफ हो गए 25 लाख

बरेली

सीएम योगी के दौरे से पहले अलर्ट मोड में पुलिस, एसएसपी ने दी सख्त हिदायत, बोले- जरा-सी ढिलाई बर्दाश्त नहीं

बरेली

गंगाशील अस्पताल को नगर निगम का अल्टीमेटम, फुटपाथ कब्जा 5 दिन में हटाओ, वरना होगी एफआईआर

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.