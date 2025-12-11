आजम खां के रिश्तेदार को हाईकोर्ट की राहत, एवान-ए-फरहत पर डेढ़ माह तक नहीं चलेगा बीडीए का बुलडोजर

बीडीए की ओर से कोर्ट में कहा गया कि बरातघर बिना स्वीकृत नक्शे के संचालित किया जा रहा था। 2011 में नोटिस भेजे गए थे, लेकिन संचालक ने कोई जवाब नहीं दिया। बीडीए के संयुक्त सचिव दीपक कुमार ने कहा कि कंपाउंडिंग के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। हाईकोर्ट के निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। एवान-ए-फरहत बरातघर विवाद में हाईकोर्ट का ये आदेश फिलहाल संचालक के लिए बड़ी राहत है, जबकि बीडीए को अब कानूनी दायरे में रहकर आगे की कार्रवाई करनी होगी।