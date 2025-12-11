लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट का झांसा देकर पेंशनर से ठगी, ओटीपी बताया और मिनटों में साफ हो गए 25 लाख

इसके बाद जो हुआ उसने होश उड़ा दिए। अगली सुबह जब पीएनबी ऐप खोला तो खाते से पूरे 25 लाख रुपये गायब थे। पीड़ित के मुताबिक, खाते से लगातार ट्रांजैक्शन करके रकम उड़ा ली गई। ठगी का पता चलते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घबराए पेंशनर ने तुरंत इज्जतनगर थाने पहुंचकर तहरीर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर साइबर सेल को अलर्ट किया है। ठग का मोबाइल नंबर भी पुलिस को मिल गया है, जिसके जरिए गिरोह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है।