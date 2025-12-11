11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

बरेली

लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट का झांसा देकर पेंशनर से ठगी, ओटीपी बताया और मिनटों में साफ हो गए 25 लाख

शहर में साइबर ठगों ने ऐसी चाल चली कि डिफेंस कॉलोनी के एक पेंशनर की जिंदगीभर की जमा पूंजी मिनटों में उड़ गई। लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कराने के नाम पर ओटीपी लेकर 25 लाख रुपये साफ कर देने की वारदात ने पूरे इलाके में खलबली मचा दी है। पीड़ित ने इज्जतनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुट गई है।

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 11, 2025

बरेली। शहर में साइबर ठगों ने ऐसी चाल चली कि डिफेंस कॉलोनी के एक पेंशनर की जिंदगीभर की जमा पूंजी मिनटों में उड़ गई। लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कराने के नाम पर ओटीपी लेकर 25 लाख रुपये साफ कर देने की वारदात ने पूरे इलाके में खलबली मचा दी है। पीड़ित ने इज्जतनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुट गई है।

डिफेंस कॉलोनी निवासी अनन्त कुमार ने बताया कि 1 दिसंबर को अनिल शर्मा नाम का व्यक्ति उनके मोबाइल पर फोन करता है। खुद को अधिकारी जैसा दिखाते हुए वह कहता है आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट नहीं है, मैं करा देता हूं लेकिन ओटीपी बताए बिना ये नहीं होगा। अनुभवी से अनुभवी लोग भी ऐसी चाल में उलझ जाते हैं, पीड़ित भी भरोसे में आ गए और ओटीपी बता दिया।

इसके बाद जो हुआ उसने होश उड़ा दिए। अगली सुबह जब पीएनबी ऐप खोला तो खाते से पूरे 25 लाख रुपये गायब थे। पीड़ित के मुताबिक, खाते से लगातार ट्रांजैक्शन करके रकम उड़ा ली गई। ठगी का पता चलते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घबराए पेंशनर ने तुरंत इज्जतनगर थाने पहुंचकर तहरीर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर साइबर सेल को अलर्ट किया है। ठग का मोबाइल नंबर भी पुलिस को मिल गया है, जिसके जरिए गिरोह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है।

Published on:

11 Dec 2025 12:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट का झांसा देकर पेंशनर से ठगी, ओटीपी बताया और मिनटों में साफ हो गए 25 लाख

