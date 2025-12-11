करोड़ों के महाठग कन्हैया गुलाटी पर 10 FIR, इस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाकर करता रहा करोड़ों की धोखाधड़ी

महानगर निवासी मंजू गुप्ता ने साल 2015 में अंधरपुर (फरीदपुर) स्थित कैनविज विलेज वैली में प्लॉट खरीदा। कंपनी ने दो साल के अंदर बीडीए स्वीकृति और कॉलोनी विकसित कराने का वादा किया था। लेकिन आज 10 साल बाद भी कॉलोनी का हाल वीरान है न सड़क, न सुविधाएं, न विकास। शिकायत करने पर कंपनी का पूरा स्टाफ गायब, दफ्तर ताला बंद। मंजू से 18,03,710 रुपये लिए गए और आज तक एक कागज़ तक वापस नहीं। मंजू ने भी बारादरी थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है।