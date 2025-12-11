दबाव ने छीन ली जिंदगी… एसआईआर फॉर्म के तनाव में महिला को हार्टअटैक, परिजनों ने लगाए ये आरोप

तारावती पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थीं। बुधवार सुबह उन्होंने रोज की तरह ऑनलाइन हाजिरी लगाई और ड्यूटी पर पहुंचीं, लेकिन केंद्र पर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन आनन-फानन में उन्हें नगर के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि तारावती को एसआईआर फॉर्म भरने और पुष्टाहार वितरण को लेकर लगातार मानसिक दबाव झेलना पड़ रहा था, जिससे वह तनाव में थीं। पति रमेश के मुताबिक, मंगलवार को ही मैं बरेली से उनका इलाज करा दवाएं लेकर आया था, लेकिन विभागीय दबाव ने उनकी हालत और बिगाड़ दी।