दो घंटे में हिली बरेली की धड़कन: सीएम योगी की बड़ी बैठक, नेताओं का हंगामा और पीड़ितों की गुहार से दिन भर गहमागहमी

सर्किट हाउस के बाहर गुरुवार को एक और मामला गर्मा गया। सनराइज अस्पताल की लापरवाही का आरोप लगाते हुए पीड़ित पक्ष मुख्यमंत्री से मिलने पहुंच गया। पीड़ित लक्ष्मी देवी ने आरोप लगाया कि अस्पताल ने गलत इलाज किया जिससे उनके पति की मौत हो गई। पोस्टमार्टम तक नहीं होने दिया गया। पीड़ितों ने सीएम योगी से मिलने की जिद की, लेकिन सुरक्षा घेरे के कारण पुलिस ने उन्हें तुरंत वहां से हटा दिया। लोगों का गुस्सा साफ था हम न्याय के लिए आए हैं, लेकिन हमें मिलने भी नहीं दिया जा रहा।