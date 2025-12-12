टपरी कांड: 35 करोड़ की टैक्स चोरी में बरेली-बदायूं के शराब माफियाओं पर लगा गैंगस्टर, नीलाम होगी प्रॉपर्टी

नामजद मुख्य आरोपी प्रणय अनेजा बदायूं के दिवंगत सपा विधायक जोगेंद्र सिंह अनेजा का पौत्र है और शराब, सराफा और रियल एस्टेट जैसे कई व्यवसायों से जुड़ा है। मनोज और नीरज जायसवाल बरेली के ग्रीन पार्क निवासी हैं और फैक्टरी में पार्टनरशिप के जरिये जुड़े थे। इनके अलावा सीबीगंज के अश्विनी कुमार उपाध्याय, भमोरा क्षेत्र के अजय जायसवाल और मनीष उर्फ मिंटू जायसवाल, बदायूं के प्रदीप गुप्ता और बिल्सी निवासी वीरेंद्र शंखधार को भी इस अवैध सप्लाई चेन का अहम हिस्सा पाया गया। जांच में यह भी साबित हुआ कि फैक्टरी में यूनिट हेड, बॉटलिंग इंचार्ज, क्वालिटी कंट्रोलर, केमिस्ट, बारकोड डिस्पैचर, एटीपी प्रभारी, ट्रांसपोर्टर एसबीटीसी और ड्राइवर सहित आबकारी प्रशासन के कुछ अधिकारी भी गैरकानूनी गतिविधियों को कवर देने में संलग्न थे। राजस्व चोरी योजनाबद्ध तरीके से वर्षों से चल रही थी, जिसे अब सबसे बड़े शराब घोटालों में से एक माना जा रहा है। शराब की टैक्स चोरी धोखाधड़ी और जालसाजी में जिन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था और एसआईटी ने उसमें चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बावजूद शराब कारोबारी ने पूरे यूपी में शराब की दुकानों के ठेके ले रखे हैं।