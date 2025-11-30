Patrika LogoSwitch to English

उन्नाव

यूपी पुलिस शर्मनाक चेहरा: वृद्ध महिला को जूते मारने की धमकी, महिला दरोगा पर कार्रवाई

Lady sub inspector threatened to beat old woman with shoes उन्नाव में लगातार दूसरे दिन एसपी ने दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की है। पहले यातायात उप निरीक्षक को निलंबित किया गया था। अब सदर कोतवाली में तैनात महिला दरोगा के खिलाफ कार्रवाई हुई। जांच सीओ सिटी को दी गई है।

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Nov 30, 2025

महिला दरोगा के खिलाफ पुलिस अधीक्षक करवाई फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस

Lady sub inspector threatened to beat old woman with shoes उन्नाव में लगातार दूसरे दिन उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बुरा दिन रहा। जब महिला दरोगा के खिलाफ पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई की। यह दोनों ही कार्रवाई वायरल वीडियो के आधार पर की गई है। बीते 28 नवंबर को यातायात विभाग के उप निरीक्षक का एक वीडियो सामने आया था। इसके बाद एसपी ने उन्हें निलंबित कर दिया था। बीते 29 नवंबर को एक महिला दरोगा का वीडियो सामने आया है। राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। लेकिन वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए एसपी ने लाइन हाजिर कर दिया है और जांच क्षेत्राधिकारी को दी गई है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।

सदर कोतवाली की दरोगा उमा अग्रवाल चर्चा में

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें महिला दरोगा उमा अग्रवाल एक वृद्ध महिला को जूते मारने की बात कह रही है। बताया जाता है कि बीते शुक्रवार को सदर कोतवाली में तैनात उमा अग्रवाल डकोली गांव में नोटिस तामीला कराने गई थी। इसी दौरान बातचीत बिगड़ जाती है और उमा अग्रवाल अपशब्दों की बौछार कर देती हैं। उन्होंने कहा कि- सुनो ए बूढ़ा, इतने जूते लगाएंगे कि तुम अपनी शक्ल भूल जाओगी। हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं हैं।

ग्रामीणों ने जताई आपत्ति

पुलिस वर्दी में उमा अग्रवाल का यह रूप देखकर ग्रामीणों को नागवार गुजरा। उन्होंने कहा कि एक वृद्ध महिला के साथ पुलिस का यह व्यवहार बेहद आपत्तिजनक है। सार्वजनिक स्थल पर महिला दरोगा इस प्रकार व्यवहार कर रही है तो बंद कमरे में क्या करती होगी? वृद्ध महिला ने केवल दर्ज मुकदमे के विषय में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। ‌

पुलिस अधीक्षक ने की कार्रवाई

वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने सदर कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक उमा अग्रवाल को लाइन हाजिर कर दिया। इसकी जांच सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर को दी गई है। एसपी ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

