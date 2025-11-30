यूपी पुलिस शर्मनाक चेहरा: वृद्ध महिला को जूते मारने की धमकी, महिला दरोगा पर कार्रवाई

Lady sub inspector threatened to beat old woman with shoes उन्नाव में लगातार दूसरे दिन उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बुरा दिन रहा। जब महिला दरोगा के खिलाफ पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई की। यह दोनों ही कार्रवाई वायरल वीडियो के आधार पर की गई है। बीते 28 नवंबर को यातायात विभाग के उप निरीक्षक का एक वीडियो सामने आया था। इसके बाद एसपी ने उन्हें निलंबित कर दिया था। बीते 29 नवंबर को एक महिला दरोगा का वीडियो सामने आया है। राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। लेकिन वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए एसपी ने लाइन हाजिर कर दिया है और जांच क्षेत्राधिकारी को दी गई है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।