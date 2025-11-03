Patrika LogoSwitch to English

बिजनोर

‘तमीज से खाना सर्व करो’, पहले कम और फिर जरूरत से ज्यादा परोसा चिकन फ्राई; मैरिज हॉल बन गया अखाड़ा!

Crime News: पहले कम और फिर जरूरत से ज्यादा चिकन फ्राई परोसने पर 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। देखते ही देखते मैरिज हॉल अखाड़ा बन गया।

Google source verification

बिजनोर

image

Harshul Mehra

Nov 03, 2025

crime news dispute over fried chicken led to fight between two groups in bijnor leaving 15 injured

चिकन फ्राई के पीछे शादी समारोह में बवाल। फोटो सोर्स-AI

Crime News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में चल रहे शादी के जश्न में बवाल मच गया। चिकन फ्राई को लेकर जमकर झगड़ा हुआ। बात इतनी बढ़ गई की नौबत मारपीट की आ गई और कई लोग घायल हो गए।

शादी की रस्में पुलिस की सुरक्षा में पूरी हुईं

बताया जा रहा है कि दूल्हे और दुल्हन पक्ष के बीच चिकन फ्राई परोसने को लेकर विवाद हुआ। जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए। आखिरकार, शादी की रस्में पुलिस की सुरक्षा में पूरी हुईं।

बिजनौर में दो पक्षों के बीच विवाद

पूरी घटना मझेड़ा के तीबड़ी गांव में स्थित फलक मैरिज हॉल की बताई जा रही है। यहां शादी के भोज के दौरान चिकन फ्राई कम परोसे जाने की शिकायत पर विवाद खड़ा हो गया। नगीना क्षेत्र के कोटरा से आए बारातियों ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद नाराज बारातियों ने "तमीज से खाना सर्व करो" कहकर हंगामा मचाया। देखते ही देखते दोनों पक्षों की बातचीत जल्द ही हाथापाई में बदल गई।

मारपीट में 15 लोग घायल

बारातियों ने शिकायत की कि उन्हें चिकन फ्राई कम परोसा जा रहा है। इसके जवाब में दुल्हन पक्ष ने नाराजगी दूर करने के लिए प्लेटें भरकर चिकन परोसना शुरू कर दी। इसी कारण कुछ बाराती भड़क गए। बारातियों ने खाने को 'तमीज से सर्व' करने की कही। देखते ही देखते यह विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। जिसके कारण करीब 15 लोग घायल हो गए। जिनका इलाज अस्पताल में जारी है।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर माहौल को शांत कराया, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर से हंगामा हुआ। दरअसल, खाना खत्म होने के बाद बारातियों ने फिर से चिकन की मांग की, जिससे दोबारा दोनों पक्षों में विवाद हो गया। जिसके बाद पुलिस को पुनः हस्तक्षेप कर मामले को शांत करवाया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

अगर सपा की सरकार आई, तो क्या वर्तमान CM योगी पर भी एक्शन होगा? आजम खान बोले- मेरा मजहब…
रामपुर
If samajwadi party comes to power will action be taken against cm yogi adityanath know what azam khan said

03 Nov 2025 05:30 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / 'तमीज से खाना सर्व करो', पहले कम और फिर जरूरत से ज्यादा परोसा चिकन फ्राई; मैरिज हॉल बन गया अखाड़ा!

मार्निग वॉक पर निकली IIT पास छात्रा गंगा नदी में कूदी, UPSC की कर रही थी तैयारी

बिजनोर

इश्क का दर्दनाक अंतः प्रेमी पेड़ से झूलता मिला, प्रेमिका जमीन पर पड़ी थी- हाथ नहीं थे!

Bijnor-news
बिजनोर

रोहिणी ने MP चंद्रशेखर के खिलाफ खटखटाया कोर्ट का दरवाजा! फिर भी केस नहीं हुआ दर्ज; सांसद को राहत

MP Chandrashekhar And Rohini Dispute Update
बिजनोर

जब मेरी जरूरत थी तब चंद्रशेखर ‘रावण’ ने मुझे इस्तेमाल किया, अब विषकन्या बताया जा रहा…

Rohini Ghavari VS Chandrasekhar
बिजनोर

बच्चों के सामने ही मां का सिर धड़ से हो गया अलग; वीभत्स दृश्य देख कांप गई मासूमों रूह!

woman scarf got caught in belt of mill leading to tragic death
बिजनोर
