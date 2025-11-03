‘तमीज से खाना सर्व करो’, पहले कम और फिर जरूरत से ज्यादा परोसा चिकन फ्राई; मैरिज हॉल बन गया अखाड़ा!

बारातियों ने शिकायत की कि उन्हें चिकन फ्राई कम परोसा जा रहा है। इसके जवाब में दुल्हन पक्ष ने नाराजगी दूर करने के लिए प्लेटें भरकर चिकन परोसना शुरू कर दी। इसी कारण कुछ बाराती भड़क गए। बारातियों ने खाने को 'तमीज से सर्व' करने की कही। देखते ही देखते यह विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। जिसके कारण करीब 15 लोग घायल हो गए। जिनका इलाज अस्पताल में जारी है।