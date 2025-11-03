‘तमीज से खाना सर्व करो’, पहले कम और फिर जरूरत से ज्यादा परोसा चिकन फ्राई; मैरिज हॉल बन गया अखाड़ा!

चिकन फ्राई के पीछे शादी समारोह में बवाल। फोटो सोर्स-AI
Crime News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में चल रहे शादी के जश्न में बवाल मच गया। चिकन फ्राई को लेकर जमकर झगड़ा हुआ। बात इतनी बढ़ गई की नौबत मारपीट की आ गई और कई लोग घायल हो गए।
बताया जा रहा है कि दूल्हे और दुल्हन पक्ष के बीच चिकन फ्राई परोसने को लेकर विवाद हुआ। जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए। आखिरकार, शादी की रस्में पुलिस की सुरक्षा में पूरी हुईं।
पूरी घटना मझेड़ा के तीबड़ी गांव में स्थित फलक मैरिज हॉल की बताई जा रही है। यहां शादी के भोज के दौरान चिकन फ्राई कम परोसे जाने की शिकायत पर विवाद खड़ा हो गया। नगीना क्षेत्र के कोटरा से आए बारातियों ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद नाराज बारातियों ने "तमीज से खाना सर्व करो" कहकर हंगामा मचाया। देखते ही देखते दोनों पक्षों की बातचीत जल्द ही हाथापाई में बदल गई।
बारातियों ने शिकायत की कि उन्हें चिकन फ्राई कम परोसा जा रहा है। इसके जवाब में दुल्हन पक्ष ने नाराजगी दूर करने के लिए प्लेटें भरकर चिकन परोसना शुरू कर दी। इसी कारण कुछ बाराती भड़क गए। बारातियों ने खाने को 'तमीज से सर्व' करने की कही। देखते ही देखते यह विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। जिसके कारण करीब 15 लोग घायल हो गए। जिनका इलाज अस्पताल में जारी है।
सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर माहौल को शांत कराया, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर से हंगामा हुआ। दरअसल, खाना खत्म होने के बाद बारातियों ने फिर से चिकन की मांग की, जिससे दोबारा दोनों पक्षों में विवाद हो गया। जिसके बाद पुलिस को पुनः हस्तक्षेप कर मामले को शांत करवाया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
बिजनोर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग