शादी करने के लिए सात समुंदर की यात्रा, अमेरिकी जोड़े ने लिए बनारस में सात फेरे, किया रुद्राभिषेक यज्ञ

उत्तर प्रदेश के बनारस स्थित प्राचीन गौरी केदारेश्वर मंदिर में अमेरिका से आए जेसन मात्जनर और लॉरेन कोजाक ने अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे लिए। अमेरिकन जोड़े को वैदिक मित्रों को समझने के लिए अंग्रेजी में पढ़ाया गया। इस दौरान जेसन ने कुर्ता पजामा पहन रखा था, जबकि लॉरेन ने साड़ी पहन रखी थी। दोनों ने अग्निकुंड के सात फेरे लिए और इस मौके पर सात वचन भी बताए गए। जिन्हें दोनों ने सात जन्मों तक निभाने का वादा किया।