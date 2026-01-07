राम जन्मभूमि आंदोलन के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार का बड़ा संकेत, 2027 में अयोध्या से ठोकेंगे ताल

Ayodhya Politics: राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रखर नेता, भाजपा के पूर्व सांसद और अपनी बेबाक व आक्रामक शैली के लिए पहचाने जाने वाले विनय कटियार ने एक बार फिर सक्रिय राजनीति में पूरी ताकत से उतरने के संकेत दे दिए हैं। वर्ष 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने अयोध्या से चुनाव लड़ने की तैयारी का ऐलान कर दिया है। उनके इस बयान के बाद अयोध्या ही नहीं, बल्कि प्रदेश की राजनीति में नई हलचल देखी जा रही है। विनय कटियार ने साफ शब्दों में कहा कि उनकी चुनावी तैयारी पूरी तरह चल रही है और अयोध्या से चुनाव लड़ना उनके लिए स्वाभाविक है, क्योंकि राम जन्मभूमि आंदोलन से उनका जीवन और राजनीतिक यात्रा गहराई से जुड़ी रही है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आगामी चुनाव में वह पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेंगे।