मौत के आखिरी 30 सेकंड… मरने से पहले मां को किया कॉल, फिर पत्नी को लोकेशन भेज लगा दी छलांग

पुलिस ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम और गोताखोरों को काम पर लगाया गया। देर शाम करीब 8 बजे गोताखोरों की मदद से रामबाबू के शव को नदी से बाहर निकाला गया। शव पर पीठ पर बैग लगा हुआ था। पास से उसका मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज करते हुए, जांच शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस मोबाइल फोन की जांच भी कर रही है, ताकि पता चल सके कि आखिरी समय में उन्होंने किससे बात की या कोई मैसेज भेजा था या नहीं।