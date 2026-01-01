1 जनवरी 2026,

गुरुवार

अयोध्या

मौत के आखिरी 30 सेकंड… मरने से पहले मां को किया कॉल, फिर पत्नी को लोकेशन भेज लगा दी छलांग

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक बैंक मैनेजर की मौत का मामला सामने आया है। मौत के बाद पूरे परिवार में मातम का माहौल है।

2 min read
Google source verification

अयोध्या

image

Anuj Singh

Jan 01, 2026

अयोध्या में बैंक मैनेजर की मौत

अयोध्या में बैंक मैनेजर की मौत Source- Social Media

Ayodhya Crime News: यूपी के अयोध्या में एक दर्दनाक घटना हुई है। कोतवाली अयोध्या में गोरखपुर-अयोध्या हाईवे पर बने पुल से बैंक मैनेजर ने सरयू नदी में छलांग लगा दी। इससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकाल मामले की जांच शुरू कर दी है। ऐसा माना जा रहा है कि मैनेजर लंबे समय से डिप्रेशन में चल रहा था।

बैंक मैनेजर की पहचान

बैंक मैनेजर का नाम रामबाबू सोनी (उम्र 39 वर्ष) है। रामबाबू गोंडा के मनकापुर क्षेत्र के जवाहर नगर के रहने वाला है। रामबाबू सोनी बहराइच जिले में SBI की शाखा में ब्रांच मैनेजर के पद पर काम कर रहा था। वे परिवार के साथ रहते था, लेकिन माना जा रहा है कि वो लंबे समय से तनाव में चल रहा था, जिसके वजह से उसने यह कदम उठाया।

कैसे हुई पूरी घटना?

बुधवार दोपहर करीब 12 बजे रामबाबू सोनी गोरखपुर-अयोध्या हाईवे पर मौजूद सरयू नदी के पुल पर पहुंचा। उसने सबसे पहले अपने परिजनों को फोन किया और बात की। उसके बाद उसने अपना मोबाइल फोन से अपनी लोकेशन अपनी पत्नी को भेज दी। लोकेशन भेजने के तुरंत बाद रामबाबू ने फोन स्विच ऑफ कर दिया और पीठ पर बैग लादे हुए नदी में छलांग लगा दी। परिजनों को जब लोकेशन मिली तो वे तुरंत मौके पर पहुंचे। परिवार को शक हुआ कि कुछ गलत हुआ है। उन्होंने फौरन पुलिस को सूचना दी। कोतवाली अयोध्या के पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया।

शव बरामदगी और पुलिस कार्रवाई

पुलिस ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम और गोताखोरों को काम पर लगाया गया। देर शाम करीब 8 बजे गोताखोरों की मदद से रामबाबू के शव को नदी से बाहर निकाला गया। शव पर पीठ पर बैग लगा हुआ था। पास से उसका मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज करते हुए, जांच शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस मोबाइल फोन की जांच भी कर रही है, ताकि पता चल सके कि आखिरी समय में उन्होंने किससे बात की या कोई मैसेज भेजा था या नहीं।

आत्महत्या का कारण

पुलिस और परिजनों के अनुसार रामबाबू सोनी काफी समय से तनाव में था। हालांकि अभी तक आत्महत्या के सटीक कारण का पता नहीं चल सका है। जांच में यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि उन्हें किस बात का इतना तनाव था कि उसने यह कदम उठा लिया। परिवार वाले सदमे में हैं और कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं हैं।

Updated on:

01 Jan 2026 03:34 pm

Published on:

01 Jan 2026 02:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / मौत के आखिरी 30 सेकंड… मरने से पहले मां को किया कॉल, फिर पत्नी को लोकेशन भेज लगा दी छलांग

