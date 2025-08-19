46 की विद्या बालन ने लाल साड़ी में किया शानदार डांस, रेखा के पैर छूकर लिया आशीर्वाद

Vidya Balan Rekha: फेमस एक्ट्रेस विद्या बालन ने साल 2005 में आई फिल्म परिणीता से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म से उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली थी। इसमें उनके साथ संजय दत्त और सैफ अली खान ने काम किया था। अब ऐसे में यह फिल्म थिएटर में रिलीज होने वाली है। इसी को देखते हुए सोमवार को फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई थी। जिसमें विद्या बालन भी पहुंची थी। साथ ही रेखा भी नजर आई।
परिणीता के प्रीमियर के 'इंस्टेंट बॉलीवुड' ने कई वीडियो शेयर किए हैं। इस दौरान इस इवेंट में जिस वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा वह था विद्या बालन का धुनुची डांस। जी हां! विद्या बालन ने वह डांस किया जो दुर्गा पूजा के दौरान आरती के बाद किया जाता है। स्टेज पर विद्या ने मुंह में मिट्टी के बर्तन को लेकर डांस किया। यह वीडियो लोगों को बेहद पसंद आ रहा है।
परिणीता के प्रीमियर पर बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा भी पहुंची थी। इस दौरान का एक और वीडियो सामने आया जिसमें सफेद साड़ी पहने रेखा परिणीता के पोस्टर के बिल्कुल नजदीक जाती हैं और विद्या बालन की तस्वीर को चूमकर उनकी नजर उतारती हैं।
वहीं इसके बाद जो दूसरा वीडियो एक्स पर एक यूजर ने शेयर किया है जिसमें विद्या बालन एक्ट्रेस रेखा का स्वागत करते हुए उनके पैर छू रही हैं। रेखा ने विद्या को किस किया। दोनों की बॉन्डिंग को बहुत सराहा जा रहा है। इस वीडियो को देखकर लोग विद्या बालन के संस्कारों की तारीफ कर रहे हैं और उनके डांस को भी बेहद पसंद कर रहे हैं।