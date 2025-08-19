Patrika LogoSwitch to English

46 की विद्या बालन ने लाल साड़ी में किया शानदार डांस, रेखा के पैर छूकर लिया आशीर्वाद

Vidya Balan Dance: फेमस एक्ट्रेस विद्या बालन ने एक बार फिर अपने फैंस को खुश कर दिया है। उनका डांस वीडियो वायरल हो रहा है। साथ ही फैंस उनके संस्कारों की भी तारीफ कर रहे हैं।

Aug 19, 2025

Vidya Balan Dance in red saree
विद्या बालन के वीडियो से ली गई तस्वीर

Vidya Balan Rekha: फेमस एक्ट्रेस विद्या बालन ने साल 2005 में आई फिल्म परिणीता से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म से उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली थी। इसमें उनके साथ संजय दत्त और सैफ अली खान ने काम किया था। अब ऐसे में यह फिल्म थिएटर में रिलीज होने वाली है। इसी को देखते हुए सोमवार को फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई थी। जिसमें विद्या बालन भी पहुंची थी। साथ ही रेखा भी नजर आई।

विद्या बालन का डांस हुआ वायरल (Vidya Balan Dance Video)

परिणीता के प्रीमियर के 'इंस्टेंट बॉलीवुड' ने कई वीडियो शेयर किए हैं। इस दौरान इस इवेंट में जिस वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा वह था विद्या बालन का धुनुची डांस। जी हां! विद्या बालन ने वह डांस किया जो दुर्गा पूजा के दौरान आरती के बाद किया जाता है। स्टेज पर विद्या ने मुंह में मिट्टी के बर्तन को लेकर डांस किया। यह वीडियो लोगों को बेहद पसंद आ रहा है।

परिणीता के प्रीमियर में पहुंची रेखा (Vidya Balan Rekha Video)

परिणीता के प्रीमियर पर बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा भी पहुंची थी। इस दौरान का एक और वीडियो सामने आया जिसमें सफेद साड़ी पहने रेखा परिणीता के पोस्टर के बिल्कुल नजदीक जाती हैं और विद्या बालन की तस्वीर को चूमकर उनकी नजर उतारती हैं।

विद्या बालन ने छुए रेखा के पैर

वहीं इसके बाद जो दूसरा वीडियो एक्स पर एक यूजर ने शेयर किया है जिसमें विद्या बालन एक्ट्रेस रेखा का स्वागत करते हुए उनके पैर छू रही हैं। रेखा ने विद्या को किस किया। दोनों की बॉन्डिंग को बहुत सराहा जा रहा है। इस वीडियो को देखकर लोग विद्या बालन के संस्कारों की तारीफ कर रहे हैं और उनके डांस को भी बेहद पसंद कर रहे हैं।

19 Aug 2025 12:57 pm

