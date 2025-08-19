46 की विद्या बालन ने लाल साड़ी में किया शानदार डांस, रेखा के पैर छूकर लिया आशीर्वाद

Vidya Balan Rekha: फेमस एक्ट्रेस विद्या बालन ने साल 2005 में आई फिल्म परिणीता से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म से उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली थी। इसमें उनके साथ संजय दत्त और सैफ अली खान ने काम किया था। अब ऐसे में यह फिल्म थिएटर में रिलीज होने वाली है। इसी को देखते हुए सोमवार को फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई थी। जिसमें विद्या बालन भी पहुंची थी। साथ ही रेखा भी नजर आई।