‘ब्रह्मास्त्र 2’ में आलिया भट्ट का कटेगा पत्ता? रणबीर कपूर की फिल्म में सिर्फ 25 दिन शूट करेंगी एक्ट्रेस!

Ranbir Kapoor Brahmastra 2: रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की 'ब्रह्मास्त्र' के सीक्वल को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है। 2022 में रिलीज हुई फिल्म के पहले पार्ट में फीमेल लीड रहीं आलिया भट्ट का 'ब्रह्मास्त्र 2' में रोल पहले की तुलना में ज्यादा हो सकता है। खबरों के मुताबिक, फिल्म में आलिया करीब 25 दिनों तक शूटिंग कर सकती हैं। हालांकि, मेकर्स की ओर से इस बारे में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।