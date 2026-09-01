Anna Hazare: महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस के एक फैसले से खुश हो गए अन्ना हजारे, अस्पताल में मुख्यमंत्री ने मुलाकात कर दी जानकारी

अन्ना हजारे का इलाज कर रहे कंसल्टेंट फिजिशियन और इंफेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट डॉ. गौतम भंसाली ने उनकी तबीयत को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अन्ना हजारे को करीब एक महीने से वायरल फीवर था। इसके साथ ही उन्हें बार-बार लूज मोशन की समस्या भी हो रही थी। इस वजह से पिछले करीब एक महीने में उन्हें शिरूर के अस्पताल में कई बार भर्ती होना पड़ा और फिर छुट्टी मिली। डॉक्टर के मुताबिक, जब संक्रमण थोड़ा ज्यादा बढ़ गया और इसके किडनी पर असर पड़ने के संकेत मिले, तब उन्हें आगे की जांच और इलाज के लिए मुंबई के बॉम्बे हॉस्पिटल लाने का फैसला किया गया।