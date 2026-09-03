IMD Alert: मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट, कई राज्यों में बढ़ेगा खतरा

मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। सिस्टम अगले 24 घंटे में दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ सकता है। इसके बाद इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। इसका असर मध्य भारत के साथ पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में देखने को मिल सकता है। इन क्षेत्रों में तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ जगहों पर आंधी के साथ बिजली भी गिर सकती है। इसलिए खुले इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है।