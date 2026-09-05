‘विपक्ष के लिए ED-CBI 24 घंटे तैयार’, स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी पर राशिद अल्वी का बीजेपी पर बड़ा हमला

Delhi political news:स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी को लेकर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में कानून और जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर विपक्ष और सत्ताधारी दल के नेताओं के बीच फर्क दिखाई देता है। अल्वी ने कहा कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ ED, CBI और आयकर विभाग तेजी से सक्रिय हो जाते हैं, जबकि बीजेपी नेताओं के मामलों में ऐसा रवैया नजर नहीं आता।