‘मुस्लिम या ईसाई से पूछिए, पिछले 15 वर्षों में कैसा महसूस कर रहे हैं’, Mohan Bhagwat के बयान पर सैम पित्रोदा का पलटवार

सैम पित्रोदा ने कहा, 'आप मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, बौद्ध और अन्य समुदायों के लोगों से पूछिए कि आज वे भारत में कैसा महसूस करते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। एक तरफ यह कहना कि हम सभी का सम्मान करते हैं और फिर किसी को पीट देना… आप (भागवत) जो कहते हैं, उसका मतलब नहीं रखते और जो मतलब रखते हैं, उसे कहते नहीं हैं। यह सब कहना अच्छा लगता है, लेकिन क्या वास्तव में अमल में भी ऐसा ही है? आपके शब्दों से ज्यादा आपके काम मायने रखते हैं।'