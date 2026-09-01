Nepal Flash Flood: एक पल में बह गए रास्ते और गांव… मानसरोवर यात्रा से लौट रहे 39 लोगों ने कैसे बचाई अपनी जान? योगेश की जुबानी पूरी कहानी

Kailash Mansarovar Yatra Flood: कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा पूरी कर घर लौट रहे तमिलनाडु के यात्रियों के लिए वापसी का सफर जिंदगी और मौत की जंग बन गया। तिरुप्पुर के योगेश ने उस भयावह मंजर को याद करते हुए ANI X पर बताया कि बाढ़ ने रास्ते, गांव और जरूरी दस्तावेजी व्यवस्थाएं तक तबाह कर दी थीं। हालात इतने बिगड़ गए कि यात्रियों को अपने तय मार्ग से हटकर दूसरे रास्ते से निकालना पड़ा। चीन और नेपाल की मदद से आखिरकार उनका दल भारतीय सीमा तक पहुंच सका।