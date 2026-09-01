LPG Price Hike: सितंबर की पहली तारीख को लगा झटका, Gas Cylinder 9.50 रूपये महंगा; जानें नए रेट

Commercial LPG Cylinder Price Hike: सितंबर की शुरुआत कारोबारियों के लिए थोड़ी महंगी साबित हुई है। तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 9.50 रूपये की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 1 सितंबर से लागू हो गई हैं और इसका सीधा असर रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे, मिठाई की दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के ईंधन खर्च पर पड़ सकता है। हालांकि, घर में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो के घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है।