LPG Price Hike: सितंबर की पहली तारीख को लगा झटका, Gas Cylinder 9.50 रूपये महंगा; जानें नए रेट

Commercial LPG Cylinder Price Hike: सितंबर की शुरुआत में बड़ा झटका! ₹9.50 महंगा हुआ LPG सिलेंडर, जानिए आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर (फोटो सोर्स: ANI)
Commercial LPG Cylinder Price Hike: सितंबर की शुरुआत कारोबारियों के लिए थोड़ी महंगी साबित हुई है। तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 9.50 रूपये की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 1 सितंबर से लागू हो गई हैं और इसका सीधा असर रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे, मिठाई की दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के ईंधन खर्च पर पड़ सकता है। हालांकि, घर में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो के घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है।
हर महीने की शुरुआत में LPG कीमतों की समीक्षा का असर इस बार कमर्शियल गैस इस्तेमाल करने वाले कारोबारियों पर पड़ा है। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलो के कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में 9.50 रूपये की बढ़ोतरी की है।
दिल्ली में अब 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर 2,747.50 रूपये में मिलेगा। इससे पहले इसकी कीमत 2,738 रूपये थी। यानी नए महीने के साथ प्रति सिलेंडर ₹9.50 ज्यादा भुगतान करना होगा।
दूसरी ओर, चेन्नई में 19 किलो के सिलेंडर की कीमत बढ़कर 2,916.50 रूपये हो गई है। पहले यहां यही सिलेंडर 2,906 रूपये में मिल रहा था।
इस महीने की सबसे बड़ी राहत घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है। 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 1 सितंबर को कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।
इसका मतलब है कि घरों में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान्य LPG सिलेंडर पर इस मासिक बदलाव का तत्काल असर नहीं पड़ेगा। पिछले कुछ महीनों में भी घरेलू LPG की कीमतों में अपेक्षाकृत स्थिरता देखने को मिली है।
कमर्शियल LPG की कीमतों में सितंबर की यह बढ़ोतरी ऐसे समय हुई है जब पिछले महीनों में कारोबारियों को कीमतों में कटौती का फायदा मिला था। जुलाई और अगस्त में कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटाए गए थे।
ऐसे में सितंबर में 9.50 रूपये की बढ़ोतरी को पिछली कटौतियों के बाद कीमतों में आया छोटा बदलाव माना जा सकता है। हालांकि, कारोबारियों के लिए असली असर सिलेंडरों की संख्या पर निर्भर करेगा।
कमर्शियल LPG का इस्तेमाल केवल बड़े होटल और रेस्टोरेंट तक सीमित नहीं है। ढाबे, स्ट्रीट फूड कारोबार, बेकरी, मिठाई की दुकानें, कैंटीन और कैटरिंग व्यवसाय भी बड़ी मात्रा में 19 किलो वाले सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं।
मान लीजिए किसी कारोबार में महीने में कई सिलेंडर खर्च होते हैं, तो प्रति सिलेंडर 9.50 रूपये की अतिरिक्त लागत मिलकर मासिक ईंधन बजट को बढ़ा सकती है। अगर भविष्य में कमर्शियल LPG के दाम लगातार बढ़ते हैं, तो इसका असर कारोबार की कुल लागत और अंततः खाने-पीने की कीमतों पर भी पड़ सकता है।
LPG की कीमत पूरे देश में एक जैसी नहीं होती। अलग-अलग शहरों में स्थानीय टैक्स, वैट और अन्य शुल्क के कारण अंतिम कीमत में अंतर हो सकता है।
इसलिए दिल्ली का रेट देखकर दूसरे शहर में सिलेंडर की कीमत का अनुमान लगाना सही नहीं है। कारोबारियों को सिलेंडर बुक करने से पहले अपने शहर में लागू ताजा कीमत जरूर जांचनी चाहिए।
|शहर
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|बढ़ोतरी
|दिल्ली
|₹2,738
|₹2,747.50
|₹9.50
|चेन्नई
|₹2,906
|₹2,916.50
|₹9.50
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