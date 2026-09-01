छोटे-छोटे शहरों में भी बढ़ रहा क्रिप्टोकरेंसी में निवेश का जोखिम

क्रिप्टोकरेंसी सेक्टर में करीब 11.8 करोड़ निवेशक हैं और इनमें से तीन-चौथाई छोटे शहरों से हैं। ब्लॉकचेन डेटा कंपनी चेन एनालिसिस का दावा है कि भारत लगातार तीसरे साल दुनिया में जमीनी स्तर पर सबसे तेज़ क्रिप्टोकरेंसी अपनाने वाला देश बना हुआ है। एक्सचेंज मुद्रेक्स के जून 2026 सर्वे 'हाउ इंडिया ट्रेड्स क्रिप्टो-2026' में 22 राज्यों के 6,120 निवेशकों से बातचीत की गई। इसमें सामने आया कि भारत में करीब 11.8 करोड़ सक्रिय निवेशक हैं, जिनमें से 52% टियर-2 शहरों से हैं। कॉइनस्विच ने 2025 में दावा किया था कि टियर-2, 3 और 4 शहरों के निवेशक मिलकर करीब 75% क्रिप्टोकरेंसी गतिविधियाँ संभाल रहे हैं। कॉइनडीसीएक्स की सालाना रिपोर्ट के अनुसार,40% यूज़र टियर-2 और 3 शहरों से हैं, वहीं 2025 में महिला निवेशकों की भागीदारी दोगुनी हो गई।