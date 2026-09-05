स्वतंत्र भारद्वाज की हिरासत पर क्यों भड़के हिंदू संगठन? दिल्ली में प्रदर्शन कर उठाई रिहाई की मांग

मामला जंतर-मंतर पर हुए एक प्रदर्शन के दौरान निशू आजाद के पिता संजय कुमार के साथ हुई कथित मारपीट से जुड़ा है। संजय कुमार की शिकायत पर संसद मार्ग थाने में मामला दर्ज किया गया था। निशू आजाद का आरोप है कि उनके पिता को चोट लगी थी और पुलिस ने शुरुआत में मामले में पर्याप्त कार्रवाई नहीं की।