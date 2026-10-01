कर्नाटक में SIR पर फिर घमासान, Form 7 को लेकर डीके शिवकुमार का बड़ा आरोप; बोले- वोटरों के नाम हटाने की कोशिश

शिवकुमार ने कहा कि जो लोग सही वोटर हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में रहना चाहिए और उन्हें वोट देने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। उनके मुताबिक, Form 7 के जरिए बड़ी संख्या में वोटरों के नाम हटाने की मांग की गई है। उन्होंने खास तौर पर उन फॉर्म की जानकारी मांगी है, जो एक साथ बड़ी संख्या में जमा किए गए हैं।