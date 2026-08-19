‘जम्मू-कश्मीर भारत का अहम हिस्सा’, US राजदूत सर्जियो गोर पहुंचे गुपकार आवास, इस मुलाकात के क्या हैं मायने?

Omar Abdullah US Ambassador: भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर आज श्रीनगर के दौरे पर हैं। वह लद्दाख जाने से पहले श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला से गुपकार आवास पर मुलाकात करने पहुंचे। सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि अमेरिका समय-समय पर ट्रैवल वार्निंग जारी करता है और उनकी समीक्षा भी करता रहता है। मैं आज यहां कोई बड़ी घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम विचार करेंगे। नई दिल्ली, यहां के मुख्यमंत्री और यहां की सरकार ने इस क्षेत्र को सुरक्षित बनाने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए शानदार कदम उठाए हैं, ऐसा हमारा मानना है। इसलिए हम इस पर विचार करेंगे कि क्या अमेरिका द्वारा अनुशंसित ट्रैवल वार्निंग को कम किया जाना चाहिए। यह एक बेहद खूबसूरत क्षेत्र है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे अमेरिकी यहां आकर इस सुंदरता और यहां मौजूद अवसरों को देखना पसंद करेंगे। इसके साथ ही, उन्होंने जम्मू-कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा बताया।