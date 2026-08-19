डेटिंग ऐप पर 67 साल के बुजुर्ग को फंसाया, डिनर के बाद मोबाइल चोरी कर खाते से उड़ाए 1.30 लाख रुपए

Delhi Crime News:दिल्ली में डेटिंग ऐप के जरिए एक 67 साल के बुजुर्ग को ठगने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में दो युवतियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों ने पहले फर्जी पहचान के साथ डेटिंग ऐप पर प्रोफाइल बनाई और फिर बुजुर्ग से दोस्ती की। बातचीत बढ़ने के बाद मुलाकात तय हुई और इसी दौरान उनका मोबाइल फोन चोरी कर लिया गया। इसके बाद उनके बैंक खातों से करीब 1.30 लाख रुपए निकाल लिए गए।