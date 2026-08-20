वंदे मातरम् पर BJP-कांग्रेस आमने-सामने, शाह ने 1937 के फैसले पर उठाए सवाल

Vande Mataram Row: वंदे मातरम् को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा पार्टी कार्यक्रमों में वंदे मातरम् के केवल पहले दो अंतरे गाने के फैसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। केंद्रीय गृहमंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने 1937 के अपने फैसले को दोहराकर एक बार फिर तुष्टिकरण की राजनीति का रास्ता अपनाया है।