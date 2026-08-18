2027 के विधानसभा चुनावों से पहले BJP का दांव: यूपी में तावड़े, पंजाब में पूनिया और गुजरात में चुग को क्यों मिली कमान?

BJP Assembly Elections 2027: अगले साल 2027 में उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने है। जहां यूपी और गुजरात में बीजेपी के सामने अपनी सत्ता बरकरार रखने, जबकि पंजाब में सत्ता बनाने की चुनौती होगी। तीनों राज्यों के चुनाव को देखते हुए पार्टी ने तैयारी भी तेज कर दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने तीनों राज्यों के लिए प्रभारी की मंगलवार को घोषणा की है। विनोद तावड़े को यूपी, तरुण चुग को गुजरात और सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है।