हिमाचल में IAS, IPS और IFS अफसरों का कैडर घटेगा, CM सुक्खू बोले- एक अफसर कम होने से बचेंगे ₹200 करोड़

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के हिमाचल दौरे को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि 18 अगस्त को प्रियंका गांधी का मंडी दौरा पूरी तरह से गैर-राजनीतिक है। आपदा के समय उन्होंने जिस स्कूल के निर्माण का भरोसा दिया था, उसी वादे को पूरा करने और बच्चों से मिलने वे मंडी आ रही हैं। हालांकि, सितंबर में सोलन में उनकी एक राजनीतिक जनसभा भी प्रस्तावित है। वहीं, कर्मचारियों के मुद्दों पर विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए सीएम ने कहा कि जयराम ठाकुर को पहले अपनी सरकार का कार्यकाल देखना चाहिए, जो राज्य पर करोड़ों की देनदारियां छोड़कर गई थी, जबकि मौजूदा सरकार चरणबद्ध तरीके से कर्मचारियों के अधिकार दे रही है।