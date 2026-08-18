Caste Census 2027: जातीय जनगणना पर कांग्रेस का हमला, पूछा- 2027 की जनगणना में जातियों के लिए ड्रॉप-डाउन क्यों नहीं?

Caste Census Dropdown Menu: जनगणना 2027 को लेकर केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार सभी समुदायों की जातिगत गणना की जाएगी। लेकिन इसी फैसले के बीच एक तकनीकी सवाल अब राजनीतिक बहस का नया केंद्र बन गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव एवं संचार प्रभारी जयराम रमेश ने X पर जातिगत जनगणना से जुड़े मामले में सितंबर 2021 में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए एक हलफनामा पर सवाल उठाए हैं। इस बार जातियों की पहचान और रिकॉर्डिंग आखिर किस तरीके से होगी? 2021 में केंद्र के सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में जातियों के लिए एक व्यवस्थित ‘ड्रॉपडाउन मेन्यू’ की जरूरत बताई गई थी। अब विपक्ष पूछ रहा है कि वही व्यवस्था 2027 की कवायद में क्यों स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है।