Assam Flood : 103 साल की कनकलता दास ने पेश की मिसाल: जीवनभर की कमाई बाढ़ पीड़ितों को सौंपी, डीसी ने पैर छूकर लिया आशीर्वाद

जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी समाज सेवा का संदेश देने वाली कनकलता दास का यह कदम पूरे राज्य में प्रेरणा का स्रोत बन गया है। सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों के बीच उनके इस जज्बे और सामाजिक जिम्मेदारी की जमकर सराहना हो रही है। कनकलता दास ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि सेवा और इंसानियत ही सच्चा धर्म है, और देने का जज्बा उम्र की बंदिशों से परे होता है।