‘दोषी को सजा-ए-मौत में फांसी ही रहेगी तय तरीका’, मौत की सजा के ‘कम दर्दनाक’ विकल्प पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी मंजूरी

Supreme Court Death Penalty: सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पाए दोषियों को फांसी देने की मौजूदा व्यवस्था को समाप्त करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में मृत्युदंड लागू करने के लिए फांसी के तरीके को असंवैधानिक नहीं माना जा सकता। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार भविष्य में चाहे तो मौत की सजा लागू करने के लिए फांसी के अलावा अन्य तरीकों पर विचार कर सकती है।