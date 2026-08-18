SAGA Group Scam: ED की बड़ी कार्रवाई, 30 करोड़ के संपत्ति और दस्तावेज जब्त

SAGA Group Ponzi Scam Latest Update: SAGA ग्रुप पोंजी स्कैम के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मुंबई और भोपाल में चार दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलाया। यह कार्रवाई 13 अगस्त से 16 अगस्त 2026 के बीच हुई। जांच के दौरान करोड़ों रुपये की नकदी, सोना, विदेशी मुद्रा और कई अहम दस्तावेज मिले। ED ने 30 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत के शेयर, सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड, LIC पॉलिसी और बैंक बैलेंस भी फ्रीज किए हैं। मामले में SAGA ग्रुप के CMD और मुख्य नियंत्रक बताए जा रहे समीर अग्रवाल की तलाश जारी है।