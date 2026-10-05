India-US Trade Deal पर एस. जयशंकर बोले- बड़ी संभावनाओं वाला कदम, अर्थव्यवस्था को मिलेगा बूस्ट

S Jaishankar: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार को प्रस्तावित भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को बड़ी संभावनाओं वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह समझौता दुनिया के सबसे बड़े और आकर्षक बाजारों में से एक में भारत की बाजार पहुंच बढ़ाकर देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। जयशंकर नई दिल्ली में आयोजित कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में 'India and the World: Adaptive by Design' विषय पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार व्यवस्था में मौजूद सभी समस्याओं के लिए अमेरिका को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कई तरह के बाजार असंतुलन और विकृतियां अन्य स्रोतों से भी पैदा हुई हैं, जिनका निष्पक्ष तरीके से आकलन किए जाने की जरूरत है।