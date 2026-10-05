British Airways Flight Emergency: 37 हजार फीट से 9 हजार फीट पर आया विमान, आयरलैंड के ऊपर मचा हड़कंप

British Airways Flight News: लंदन से अमेरिका के शिकागो जा रही ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट BA295 में सोमवार को उस समय इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी, जब विमान आयरलैंड के ऊपर उड़ान भरते हुए अचानक तेजी से नीचे उतरने लगा। फ्लाइट ने 7700 इमरजेंसी कोड जारी किया। फ्लाइट-ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक, विमान करीब 37,000 फीट की ऊंचाई से कुछ ही समय में लगभग 9,000 फीट पर आ गया। यानी विमान ने करीब 28,000 फीट की ऊंचाई गंवाई। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, ब्रिटिश एयरवेज की यह उड़ान लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से शिकागो के ओ'हेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई थी। विमान बोइंग 777-200ER था और इसकी निर्धारित उड़ान अवधि करीब 8 घंटे 40 मिनट थी।