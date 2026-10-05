पाकिस्तान में मारे गए 3 आतंकी, सेना के आतंकवाद-विरोधी अभियान का बने शिकार

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली ज़रदारी (Asif Ali Zardari) ने कहा है कि देश से आतंकी नेटवर्क को खत्म करने में सुरक्षाबलों द्वारा चलाए गए सैन्य अभियान बेहद ही अहम हैं। ज़रदारी ने समय-समय पर सुरक्षाबलों की तारीफ की है। बेकाबू हो रहे आतंकवाद पर काबू पाने के लिए पाकिस्तानी सरकार के आदेश पर पाकिस्तानी सेना ने देश में सैन्य अभियान तेज़ कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी सरकार और सेना ने साफ कर दिया है कि आतंकियों को खत्म करने के लिए सैन्य अभियान जारी रहेगा जिससे आतंकवाद से निपटा जा सके और प्रांत में स्थिति को सुधारा जा सके।

