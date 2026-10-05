महिला पत्रकार के आरोपों के बीच ACP विवेक भगत का प्रमोशन, अब संभालेंगे एडिशनल DCP की जिम्मेदारी

इस बीच दिल्ली पुलिस के DCP नई दिल्ली के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से महिला प्रदर्शनकारियों के साथ कथित मारपीट और शारीरिक उत्पीड़न से जुड़े दावों पर सफाई दी गई है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर महिला प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट या शारीरिक उत्पीड़न के जो दावे किए जा रहे हैं, वे बेबुनियाद और भ्रामक हैं। पुलिस के मुताबिक, महिला प्रदर्शनकारियों को महिला पुलिसकर्मियों द्वारा ही संभाला जाता है और उनके साथ गरिमा एवं सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता है। पुलिस ने यह भी कहा कि हिरासत में लिए गए लोगों को कानूनी प्रक्रिया के तहत छोड़ा गया है। फिलहाल, ACP विवेक भगत के खिलाफ लगाए गए महिला पत्रकार के आरोप और उनके प्रमोशन की टाइमिंग सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है।