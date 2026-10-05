5 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

SIR Controversy: ’26 सितंबर का प्रेस नोट कभी वेबसाइट से हटाया ही नहीं गया’, ECI सूत्रों का दावा

SIR विवाद के बीच ECI सूत्रों ने कहा कि 26 सितंबर का प्रेस नोट वेबसाइट से कभी हटाया नहीं गया। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने CEC ज्ञानेश कुमार की शक्तियों पर याचिका पर नोटिस जारी किया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 05, 2026

gyanesh kumar

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Photo: IANS)

ECI: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जारी विवाद के बीच चुनाव आयोग ने 26 सितंबर के प्रेस नोट को अपनी वेबसाइट से हटाए जाने की खबरों को खारिज किया है। आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार ECI सूत्रों ने सोमवार को कहा कि 26 सितंबर का प्रेस नोट आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है और उसे कभी हटाया ही नहीं गया। 26 सितंबर को जारी इस प्रेस नोट में आयोग ने SIR से जुड़े Form 6 की कुछ शर्तों में बदलाव, मतदाताओं के घर जाकर नोटिस से संबंधित अतिरिक्त दस्तावेज जुटाने और आयोग के कामकाज को लेकर उठे सवालों पर स्पष्टीकरण दिया था। आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में SIR से जुड़ी समयसीमा भी बढ़ाई थी।

'प्रेस नोट कभी हटाया ही नहीं गया'

आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार ECI के एक सूत्र ने सोमवार को कहा कि 26 सितंबर का प्रेस नोट ECI की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसे कभी हटाया ही नहीं गया।26 सितंबर के नोट में आयोग ने यह भी कहा था कि उसमें दी गई जानकारी 26 सितंबर को हुई पूर्ण आयोग की बैठक में लिए गए फैसलों के आधार पर जारी की गई है और उसे पूरे आयोग की मंजूरी प्राप्त है। इससे पहले आयोग ने SIR को लेकर उठे आंतरिक मतभेदों के आरोपों के बीच कहा था कि देशभर में SIR के लिए 24 जून 2025 का आदेश आयोग की सर्वसम्मत मंजूरी से जारी हुआ था। आयोग ने यह भी कहा था कि SIR से संबंधित बाद की समयसीमाएं भी आयोग की सर्वसम्मत मंजूरी से जारी की गई थीं।

सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा ECI के कामकाज का मामला

इसी बीच सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की शक्तियों के इस्तेमाल और चुनाव आयोग के फैसले लेने के तरीके को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल हैं। अदालत ने चुनाव आयुक्तों से भी जवाब मांगा है। याचिका में सवाल उठाया गया है कि क्या CEC ज्ञानेश कुमार बहुसदस्यीय चुनाव आयोग में निहित शक्तियों का व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल या प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।

'पहले आरोपों की प्रमाणिक जानकारी चाहिए'

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने दलील दी कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है और CEC कथित तौर पर उस कानूनी व्यवस्था के विपरीत काम कर रहे हैं, जिसके तहत आयोग को सामूहिक रूप से काम करना है। इस पर CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत को पहले आरोपों से जुड़ी प्रमाणिक जानकारी चाहिए। अदालत ने संकेत दिया कि यदि बाद में किसी फैसले को कानून के खिलाफ पाया गया तो उसे रद्द किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल CEC ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने या उनके कामकाज पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश देने से इनकार किया है। अदालत ने कहा कि वह केवल मीडिया रिपोर्टों के आधार पर कोई आदेश नहीं दे सकती और पहले संबंधित पक्षों का जवाब सुनना जरूरी है।

SIR पर बिहार में INDIA ब्लॉक का ‘आक्रोश मार्च’, तेजस्वी यादव बोले- 7 अक्टूबर को हर प्रखंड में उतरेंगे

ये भी पढ़ें
Tejashwi Yadav

खबर शेयर करें:

Updated on:

05 Oct 2026 07:36 pm

Published on:

05 Oct 2026 07:07 pm

Hindi News / National News / SIR Controversy: ’26 सितंबर का प्रेस नोट कभी वेबसाइट से हटाया ही नहीं गया’, ECI सूत्रों का दावा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

दिल्ली पुलिस ने पार्लियामेंट स्ट्रीट में प्रदर्शन के दौरान हिंसा पर दर्ज की 4 FIR, 18 लोग गिरफ्तार

Parliament Street protest police action
राष्ट्रीय

Mumbai Bus Fire: मुंबई के सायन में बेस्ट बस डिपो में बड़ा अग्निकांड, इलेक्ट्रिक बस में लगी आग से कई बसें जलीं

Mumbai Bus Fire
मुंबई

Women Safety: जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा बयान, सुप्रीम कोर्ट की ‘डर पैदा करने’ वाली टिप्पणी को बताया दुर्भाग्यपूर्ण

Supreme Court CEC EC appointment law
राष्ट्रीय

​​​​​दिवाली से पहले मिलावटखोरों पर तुकाराम मुंढे की FDA का शिकंजा, अहमदाबाद से आई 1900 किलो मिठाई जब्त

Tukaram Mundhe
मुंबई

सुप्रीम कोर्ट को मिले 3 नए जज, हाईकोर्ट के तीन मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को केंद्र की मंजूरी, एक पद अभी भी खाली

Supreme Court
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.