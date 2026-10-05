SIR Controversy: ’26 सितंबर का प्रेस नोट कभी वेबसाइट से हटाया ही नहीं गया’, ECI सूत्रों का दावा

आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार ECI के एक सूत्र ने सोमवार को कहा कि 26 सितंबर का प्रेस नोट ECI की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसे कभी हटाया ही नहीं गया।26 सितंबर के नोट में आयोग ने यह भी कहा था कि उसमें दी गई जानकारी 26 सितंबर को हुई पूर्ण आयोग की बैठक में लिए गए फैसलों के आधार पर जारी की गई है और उसे पूरे आयोग की मंजूरी प्राप्त है। इससे पहले आयोग ने SIR को लेकर उठे आंतरिक मतभेदों के आरोपों के बीच कहा था कि देशभर में SIR के लिए 24 जून 2025 का आदेश आयोग की सर्वसम्मत मंजूरी से जारी हुआ था। आयोग ने यह भी कहा था कि SIR से संबंधित बाद की समयसीमाएं भी आयोग की सर्वसम्मत मंजूरी से जारी की गई थीं।