सुप्रीम कोर्ट को मिले 3 नए जज, हाईकोर्ट के तीन मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को केंद्र की मंजूरी, एक पद अभी भी खाली

तीनों नए जजों के शपथ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में 37 जज हो जाएंगे। फिलहाल अदालत में 34 जज काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि नई नियुक्तियों के बाद शीर्ष अदालत में स्वीकृत 38 पदों में से केवल एक पद खाली रहेगा।