नरेंद्र मोदी ने पूछा प्रियंका गांधी का हाल, खरगे ने ले ली पीएम की चुटकी- भाई साहब बदल गए हैं

सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले और सारंग लखानी के रिसेप्शन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई बड़े चेहरे नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और अखिलेश यादव भी समारोह में पहुंचे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और चिराग पासवान, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी और दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा, बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने भी इस समारोह में शिरकत की। दिग्गज उद्योगपति और अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे और नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं दीं।