‘अपने ही घर में सुरक्षित नहीं बेटियां’: 12 साल की चचेरी बहन से दुष्कर्म मामले में दिल्ली कोर्ट का बड़ा फैसला

सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा कि इस तरह के अपराध का असर केवल घटना तक सीमित नहीं रहता। अपराध की भयावह यादें पीड़िता को लंबे समय तक परेशान कर सकती हैं और उसके मानसिक स्वास्थ्य पर जीवनभर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अदालत ने कहा कि ऐसे अपराधों के कारण बच्चे को कम आत्मसम्मान, मानसिक तनाव और गंभीर मनोवैज्ञानिक परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है।