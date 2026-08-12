15 अगस्त को लाल किला जाने वाले सावधान! इन चीजों के साथ पहुंचे तो गेट से ही लौटना पड़ेगा

15 August 2026: 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री का तिरंगा फहराना देखने का उत्साह हर किसी में होता है। अगर आप भी इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह को लाल किले से देखने का प्लान बना रहे हैं, तो सिर्फ टिकट या पास होना ही काफी नहीं है। वहां पहुंचने से पहले यह जानना भी जरूरी है कि क्या लेकर जाना है और क्या नहीं। क्योंकि सुरक्षा जांच में अगर आपके पास प्रतिबंधित सामान मिला तो आपकी पूरी तैयारी धरी की धरी रह सकती है।