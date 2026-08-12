झारखंड आंदोलन पर निशिकांत दुबे का राहुल गांधी पर तंज, बोले- ‘जिन्ना का दूसरा जन्म हैं राहुल गांधी’

झारखंड आंदोलन पर निशिकांत दुबे का राहुल गांधी पर तंज, फोटो सोर्स- IANS
Nishikant Dubey attack on Rahul Gandhi: झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन 19वें दिन भी जारी है। इस बीच, गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बेहद तीखा हमला बोला है। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की तुलना पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना से करते हुए उन्हें जिन्ना का दूसरा जन्म बताया है।
सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कांग्रेस वास्तव में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ है, तो उसे झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार से तुरंत अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती है, तो इससे यह साफ हो जाएगा कि वह जॉर्ज सोरोस के एजेंडे पर काम कर रही है। दुबे ने यह भी कहा कि जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होता है, राहुल गांधी वहां पहुंच जाते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी को लेकर विवादित टिप्पणी की और लिखा कि 'राहुल गांधी के रूप में जिन्ना का दूसरा जन्म हुआ है।'
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग है कि JPSC और JSSC की परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता बरती जाए, विवादित परीक्षाओं को रद्द किया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच CBI या हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जजों से कराई जाए। सोमवार को छात्रों ने विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की, जिसके दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज किया, वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इस कार्रवाई में कई छात्र और 14 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस कार्रवाई के विरोध में भाजपा ने मंगलवार को झारखंड बंद का आह्वान किया, जिसका असर राज्य के कई जिलों में देखने को मिला और जनजीवन प्रभावित हुआ।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया है कि 14वीं JPSC परीक्षा को रद्द किया जाएगा। साथ ही, मुख्यमंत्री ने भाजपा पर छात्रों के आंदोलन का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया है।
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