झारखंड आंदोलन पर निशिकांत दुबे का राहुल गांधी पर तंज, बोले- ‘जिन्ना का दूसरा जन्म हैं राहुल गांधी’

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग है कि JPSC और JSSC की परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता बरती जाए, विवादित परीक्षाओं को रद्द किया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच CBI या हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जजों से कराई जाए। सोमवार को छात्रों ने विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की, जिसके दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज किया, वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इस कार्रवाई में कई छात्र और 14 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस कार्रवाई के विरोध में भाजपा ने मंगलवार को झारखंड बंद का आह्वान किया, जिसका असर राज्य के कई जिलों में देखने को मिला और जनजीवन प्रभावित हुआ।