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झारखंड आंदोलन पर निशिकांत दुबे का राहुल गांधी पर तंज, बोले- ‘जिन्ना का दूसरा जन्म हैं राहुल गांधी’

Nishikant Dubey on Rahul Gandhi :झारखंड में JPSC/JSSC परीक्षा धांधली को लेकर छात्रों के आंदोलन के बीच BJP सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्हें जिन्ना से भी बदतर बताया। उन्होंने कांग्रेस को हेमंत सोरेन सरकार से समर्थन वापस लेने की चुनौती दी।
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नई दिल्ली

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Imran Ansari

Aug 12, 2026

Nishikant Dubey Rahul Gandhi Jinnah

झारखंड आंदोलन पर निशिकांत दुबे का राहुल गांधी पर तंज, फोटो सोर्स- IANS

Nishikant Dubey attack on Rahul Gandhi: झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन 19वें दिन भी जारी है। इस बीच, गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बेहद तीखा हमला बोला है। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की तुलना पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना से करते हुए उन्हें जिन्ना का दूसरा जन्म बताया है।

सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कांग्रेस वास्तव में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ है, तो उसे झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार से तुरंत अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती है, तो इससे यह साफ हो जाएगा कि वह जॉर्ज सोरोस के एजेंडे पर काम कर रही है। दुबे ने यह भी कहा कि जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होता है, राहुल गांधी वहां पहुंच जाते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी को लेकर विवादित टिप्पणी की और लिखा कि 'राहुल गांधी के रूप में जिन्ना का दूसरा जन्म हुआ है।'

19वें दिन भी छात्रों का प्रदर्शन जारी, CBI जांच की मांग

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग है कि JPSC और JSSC की परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता बरती जाए, विवादित परीक्षाओं को रद्द किया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच CBI या हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जजों से कराई जाए। सोमवार को छात्रों ने विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की, जिसके दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज किया, वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इस कार्रवाई में कई छात्र और 14 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस कार्रवाई के विरोध में भाजपा ने मंगलवार को झारखंड बंद का आह्वान किया, जिसका असर राज्य के कई जिलों में देखने को मिला और जनजीवन प्रभावित हुआ।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आश्वासन

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया है कि 14वीं JPSC परीक्षा को रद्द किया जाएगा। साथ ही, मुख्यमंत्री ने भाजपा पर छात्रों के आंदोलन का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया है।

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Updated on:

12 Aug 2026 01:39 pm

Published on:

12 Aug 2026 01:39 pm

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