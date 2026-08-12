Air India Pilot Drug Test: फुकेट दिल्ली फ्लाइट टर्बुलेंस के बाद पायलटों के डोप टेस्ट नियमों में होगा बदलाव? नया प्रोटोकॉल लाने की तैयारी में DGCA

Phuket Delhi Flight Turbulence: फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की AI 2379 फ्लाइट में अचानक ऊंचाई घटने और यात्रियों के घायल होने की घटना ने विमानन सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच के दौरान फ्लाइट के पायलट का डोप टेस्ट पॉजिटिव आने से मामला और संवेदनशील हो गया। अब नागर विमानन मंत्रालय ने DGCA से मौजूदा डोप टेस्ट व्यवस्था की समीक्षा करने और दुनिया के दूसरे देशों में लागू मानकों का अध्ययन कर संभावित बदलावों का खाका तैयार करने को कहा है।