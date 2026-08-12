अंकित शर्मा हत्याकांड: नाजिम और कासिम की उम्रकैद की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील, दिल्ली पुलिस को नोटिस

जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। दरअसल, नाजिम और कासिम ने कड़कड़डूमा कोर्ट के उस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसके तहत उन्हें हत्या समेत अन्य अपराधों में दोषी ठहराकर उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। दोनों की ओर से अधिवक्ता बिलाल अनवर खान ने अपील दायर की है। सुनवाई के दौरान दोनों सगे भाइयों की ओर से एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी पेश हुए।