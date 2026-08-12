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बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा के पास पाकिस्तानी नागरिक समेत दो गिरफ्तार, ISI से जुड़े होने का शक

STF arrest Pakistan national: पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा के पास एसटीएफ ने पाकिस्तानी नागरिक राणा रऊफ समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। रऊफ के ISI से संबंध होने का शक है। जांच में फर्जी दस्तावेज और सुरक्षा गतिविधियों पर नजर रखने की आशंका सामने आई है।
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कोलकाता

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Satya Brat Tripathi

Aug 12, 2026

Pakistani national arrested.

भारत-बांग्लादेश सीमा पर तैनात भारतीय जवान। (File Photo- ANI)

West Bengal STF arrests Pakistani national: पश्चिम बंगाल से सटी भारत-बांग्लादेश सीमा के पास एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पाकिस्तानी नागरिक समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। सूचना मिलने के बाद एसटीएफ ने कार्रवाई को अंजाम दिया। अधिकारियों के मुताबिक, पकड़े गए पाकिस्तानी नागरिक की पहचान फैसलाबाद निवासी राणा रऊफ उर्फ वहाब आलम के तौर पर हुई है। उसे एसटीएफ जवानों ने बनगांव इलाके में तलाशी अभियान चलाकर गिरफ्तार किया।

मामले की जांच कर रहे अधिकारियों को संदेह है कि राणा रऊफ के संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से हैं। सुरक्षा अधिकारी भारत में उसकी गतिविधियों, संपर्कों और आवाजाही की सघन जांच कर रहे हैं।

वहीं, एक अन्य व्यक्ति को मंगलवार देर रात टॉपसिया से गिरफ्तार किया गया। जांच अधिकारियों को आशंका है कि उसके रऊफ से सीधे संपर्क थे और उसने कई मामलों में रऊफ की मदद की थी। हालांकि, अधिकारियों ने उस व्यक्ति की पहचान उजागर नहीं की है।

नेपाल के रास्ते भारत में हुआ था दाखिल

सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, पाकिस्तानी नागरिक राणा रऊफ 2012 में नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में दाखिल हुआ था। एक अधिकारी ने बताया कि भारत आने से पहले वह कुछ समय नेपाल में भी रहा था और बाद में पश्चिम बंगाल में बस गया।

सुरक्षाबलों की गतिविधियों पर नजर रखने का शक

सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि रऊफ देश में विभिन्न ट्रेनों और सशस्त्र बलों की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। एसटीएफ अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह किस तरह की जानकारी जुटा रहा था और क्या यह जानकारी देश के बाहर किसी व्यक्ति या संगठन को भेजी जा रही थी।

एसटीएफ अधिकारी ने बताया कि टॉपसिया से गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है, ताकि रऊफ के साथ उसके संबंधों की गहराई और इस मामले में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता का पता लगाया जा सके।

पहचान छिपाने के लिए बनवाए थे फर्जी दस्तावेज

सुरक्षा एजेंसियों की जांच में पता चला है कि पाकिस्तानी नागरिक ने अपनी असली पहचान छिपाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाए था। बताया जा रहा है कि राणा रऊफ बनगांव के रास्ते बांग्लादेश भागने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले ही एसटीएफ ने उसे पकड़ लिया।

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Updated on:

12 Aug 2026 02:21 pm

Published on:

12 Aug 2026 02:21 pm

Hindi News / National News / बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा के पास पाकिस्तानी नागरिक समेत दो गिरफ्तार, ISI से जुड़े होने का शक

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