बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा के पास पाकिस्तानी नागरिक समेत दो गिरफ्तार, ISI से जुड़े होने का शक

West Bengal STF arrests Pakistani national: पश्चिम बंगाल से सटी भारत-बांग्लादेश सीमा के पास एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पाकिस्तानी नागरिक समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। सूचना मिलने के बाद एसटीएफ ने कार्रवाई को अंजाम दिया। अधिकारियों के मुताबिक, पकड़े गए पाकिस्तानी नागरिक की पहचान फैसलाबाद निवासी राणा रऊफ उर्फ वहाब आलम के तौर पर हुई है। उसे एसटीएफ जवानों ने बनगांव इलाके में तलाशी अभियान चलाकर गिरफ्तार किया।