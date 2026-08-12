Red Fort Blast Case: कोर्ट ने NIA से मांगा हर आरोपी का रोल नोट, 500 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज

Red Fort Blast Case: दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट मामले में NIA की स्पेशल कोर्ट ने केस ट्रांसफर होने के बाद पहली बार सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले का औपचारिक रूप से संज्ञान लेने के लिए 27 अगस्त की तारीख तय की है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा दाखिल 7,500 पन्नों की चार्जशीट और विस्तृत दस्तावेजों को देखते हुए कोर्ट ने स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को निर्देश दिया है कि वे एक संक्षिप्त, टेबल के रूप में नोट जमा करें। इस नोट में हर आरोपी की खास भूमिका और उनके खिलाफ जुटाए गए सबूतों का साफ-साफ विवरण होना चाहिए, ताकि कोर्ट मामले को आसानी से समझ सके।